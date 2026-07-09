Traffico Roma del 09-07-2026 ore 07 | 30
Alle 07:30 di oggi, le strade principali di Roma sono molto congestionate. La circolazione è rallentata su via Appia Nuova, via Tiburtina e la Tangenziale Est. Traffico intenso anche in centro, con code in prossimità di piazza Venezia e via del Corso. La situazione è critica su alcuni tratti durante le prime ore di punta. Nessun incidente segnalato, ma le auto sono numerose e le velocità ridotte.
Luceverde Roma Buongiorno ben trovata questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità al traffico traffico intenso Data l'ora su tutte le principali strade d'accesso al centro e soprattutto su cassia-flaminia Ilaria Per quanto riguarda il quadrante Nord non registrare un incidente segnalato ci dalla polizia locale sull'Aurelia Attenzione ci sono incolonnamenti a partire dal raccordo fino alla zona di Piazza Irnerio sul Raccordo Anulare la situazione vede incolonnamenti per traffico intenso in carreggiata interna dalla catena fino all'uscita Ardeatina po' in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti a partire... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Linea Roma – Cassino: dalle ore 09:00 circolazione ferroviaria rallentata tra Zagarolo e Colleferro per avverse condizioni meteo rfi.it/content/rfi/it… maggiori info sulsitodisimo e.altervista.org/traffico.html #viaggiatreno #infotreni #infotrenitalia - X x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 07:25Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento Come ... romadailynews.it
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