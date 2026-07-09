Traffico Roma del 09-07-2026 ore 07 | 30

Notizia in breve

Alle 07:30 di oggi, le strade principali di Roma sono molto congestionate. La circolazione è rallentata su via Appia Nuova, via Tiburtina e la Tangenziale Est. Traffico intenso anche in centro, con code in prossimità di piazza Venezia e via del Corso. La situazione è critica su alcuni tratti durante le prime ore di punta. Nessun incidente segnalato, ma le auto sono numerose e le velocità ridotte.