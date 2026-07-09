Il traffico a Roma il 9 luglio 2026 alle 18:30 presenta code a tratti tra la carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e La Romanina. La situazione interessa la zona tra la via della Luceverde e la via Solaria, con rallentamenti sulla Prenestina. Le congestioni sono concentrate principalmente nelle ore di punta e riguardano i principali raccordi della zona. Nessun incidente segnalato, ma si registrano rallentamenti nella circolazione.

Luceverde Roma vs veientane Solaria trono mentale Prenestina situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina code a tratti in uscita dalla città anche sul tratto Urbano della Roma Teramo da Portonaccio al Raccordo Anulare e proseguono fino al 18 luglio e lavori su via Salaria km 10 E400 ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile la strada è chiusa nelle due direzioni con deviazioni sulle corsie al momento ci sono code in uscita dalla capitale ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code verso San Giovanni da Corso di Francia a via Salaria rallentamenti e code anche in carreggiata posta da... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-07-2026 ore 18:30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Traffico Roma del 09-07-2026 ore 07:30

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 18:30Il 7 luglio 2026 alle 18:30 si registrano code in uscita da Roma sulla via Salaria, tra la motorizzazione civile e l’uscita 18.

Temi più discussi: Cassia chiusa a Monterosi per alberi caduti: traffico interrotto tra Roma e Viterbo, deviazioni attive; QUESTURA DI ROMA * : LA POLIZIA DI STATO COLPISCE IL TRAFFICO DI DROGA A TOR BELLA MONACA, 9 ARRESTI IN FLAGRANZA; Traffico Roma del 09-07-2026 ore 07 | 30; Traffico Roma del 09-07-2026 ore 08 | 30.

Linea Roma – Cassino: dalle ore 09:00 circolazione ferroviaria rallentata tra Zagarolo e Colleferro per avverse condizioni meteo rfi.it/content/rfi/it… maggiori info sulsitodisimo e.altervista.org/traffico.html #viaggiatreno #infotreni #infotrenitalia x.com

Traffico Roma del 09-07-2026 ore 18:30Luceverde Roma vs veientane Solaria trono mentale Prenestina situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina code a tratti in uscita ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 18:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo ... romadailynews.it