Traffico Roma del 09-07-2026 ore 16 | 30

Alle 16:30 del 9 luglio 2026, sulla tangenziale est di Roma si è verificato un incidente che ha causato problemi al traffico. La situazione si è risolta poco dopo, secondo quanto riferito dai servizi di mobilità. La circolazione sulla strada è tornata alla normalità, senza ulteriori disagi segnalati. Nessuna informazione su feriti o cause dell’incidente è stata fornita.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi sulla tangenziale est per un incidente da poco risolto è aperta la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni permangono code a tratti da viale di Tor di Quinto è ancora sulla tangenziale che ho detto Pietro viale Castrense è il bivio per la Roma Teramo in direzione Salaria anche in questo caso si tratta di incidente e proseguono fino al 18 luglio e lavori su via Salaria km 10 E400 troviamo all'altezza della motorizzazione civile la strada è chiusa nelle due direzioni con deviazioni sulle corsie laterali al momento ci... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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