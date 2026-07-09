Sabato pomeriggio, alle 14:30, il traffico a Roma ha subito rallentamenti a causa di una chiusura temporanea del traffico nella zona del Teatro dell’Opera. La circolazione è stata influenzata dalle misure adottate per un progetto legato all’area teatrale. La gestione della viabilità è stata curata da Roma Servizi per la Mobilità e Luce Verde, che hanno fornito aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del traffico.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sabato torna alla linea opera progetto del Teatro dell'Opera di Roma ha realizzato in collaborazione con gli assessorati Capitolini alla mobilità e alla cultura e con Atac diversi autobus dedicati partiranno da ciascun municipio in direzione del Circo Massimo Dove è in corso la stagione estiva del Teatro dell'Opera e dove sabato si terrà l'anteprima della Ida maggiori dettagli su romamobilita.it i lavori per la nuova fermata Pigneto prosegue il cantiere questo fine settimana da domani sera domenica sono previste modifiche della circolazione su alcune linee... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-07-2026 ore 14:30

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