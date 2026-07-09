Traffico Roma del 09-07-2026 ore 14 | 30

Da romadailynews.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato pomeriggio, alle 14:30, il traffico a Roma ha subito rallentamenti a causa di una chiusura temporanea del traffico nella zona del Teatro dell’Opera. La circolazione è stata influenzata dalle misure adottate per un progetto legato all’area teatrale. La gestione della viabilità è stata curata da Roma Servizi per la Mobilità e Luce Verde, che hanno fornito aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del traffico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sabato torna alla linea opera progetto del Teatro dell'Opera di Roma ha realizzato in collaborazione con gli assessorati Capitolini alla mobilità e alla cultura e con Atac diversi autobus dedicati partiranno da ciascun municipio in direzione del Circo Massimo Dove è in corso la stagione estiva del Teatro dell'Opera e dove sabato si terrà l'anteprima della Ida maggiori dettagli su romamobilita.it i lavori per la nuova fermata Pigneto prosegue il cantiere questo fine settimana da domani sera domenica sono previste modifiche della circolazione su alcune linee... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

traffico roma del 09 07 2026 ore 14 30
© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-07-2026 ore 14:30
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nel traffico di Roma

Video Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Traffico Roma del 09-07-2026 ore 07:30

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 14:30Alle 14:30 del 7 luglio 2026, il traffico sulla via Ponte di Nona a Roma è stato riaperto dopo un grave incidente che aveva causato blocchi e...

Temi più discussi: Cassia chiusa a Monterosi per alberi caduti: traffico interrotto tra Roma e Viterbo, deviazioni attive; QUESTURA DI ROMA * : LA POLIZIA DI STATO COLPISCE IL TRAFFICO DI DROGA A TOR BELLA MONACA, 9 ARRESTI IN FLAGRANZA; Traffico Roma del 09-07-2026 ore 07 | 30; Traffico Roma del 09-07-2026 ore 08 | 30.

traffico roma del traffico roma del 09Traffico Roma del 09-07-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sabato torna alla linea opera progetto del Teatro dell'Opera di ... romadailynews.it

traffico roma del traffico roma del 09Traffico Lazio del 09-07-2026 ore 09:30luce verde Lazio Buongiorno Bentrovati traffico intenso in queste ore sulle principali direttrici stradali della nostra regione ci sono difficoltà sul ... romadailynews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web