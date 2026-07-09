Traffico Roma del 09-07-2026 ore 11 | 30

Alle 11:30 del 9 luglio 2026, sulla via Salaria a Roma sono in corso interventi di sfalcio e manutenzione del verde. La strada è interessata da lavori di cura del verde, secondo quanto comunicato dai servizi di mobilità della città. La gestione del traffico è affidata a un servizio di infomobilità, curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Si prevedono possibili rallentamenti o deviazioni durante le operazioni.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Salaria per interventi di sfalcio e cura del Verde fino al 31 luglio è previsto il restringimento della carreggiata tra viale Somalia e il raccordo anulare la riduzione della carreggiata sarà attuata dalle 6 alle 12 Dunque mattino in direzione del raccordo anulare e dalle 22 alle 6 In entrambe le direzioni nello stesso tratto è prevista l'istituzione del divieto di fermata e per lavori in via Fausto Coppi e a Roma 70 oggi e domani dalle 21 alle 6 la strada sarà chiusa al traffico tra via Ascari e via Consolini dalle 18 luglio al 30 agosto la stazione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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