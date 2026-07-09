Traffico Roma del 09-07-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 di questa mattina si registrano code sul Raccordo Anulare, in carreggiata esterna, a causa di un incidente. Il traffico si presenta molto rallentato e si formano incolonnamenti lungo la strada. I mezzi coinvolti non sono ancora stati resi noti. Si consiglia di evitare l’area o di percorrere percorsi alternativi. La situazione rimane critica in entrambe le direzioni.

Luceverde Roma Buongiorno ben trovati ci sono difficoltà sul Raccordo Anulare un incidente avvenuto in carreggiata esterna provoca incolonnamenti a partire dalla Flaminia fino allo svincolo Trionfale Ottavia ancora in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti per traffico intenso all'altezza dello svincolo Aurelia e nel settore opposto dalla Prenestina all'uscita Tiburtina sempre per traffico intenso in colonna in carreggiata interna tra le uscite nomentane Tiburtina e successivamente dalla Casilina all'uscita Ardeatina da registrare un incidente segnalato ci dalla polizia locale sull'Aurelia pensione ci sono incolonnamenti a partire dal... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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