Traffico Roma del 09-07-2026 ore 08 | 30

Da romadailynews.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 8:30 di questa mattina si registrano code sul Raccordo Anulare, in carreggiata esterna, a causa di un incidente. Il traffico si presenta molto rallentato e si formano incolonnamenti lungo la strada. I mezzi coinvolti non sono ancora stati resi noti. Si consiglia di evitare l’area o di percorrere percorsi alternativi. La situazione rimane critica in entrambe le direzioni.

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