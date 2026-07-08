Traffico Lazio del 08-07-2026 ore 09 | 30
Il traffico sulla A1 tra Ceprano e Pontecorvo, in direzione Napoli, è rallentato a causa di un incidente. Dalle 9:30 si segnalano code e rallentamenti sulla tratta, con traffico congestionato tra i due centri. Nessuna informazione immediata sulla natura dell’incidente o eventuali feriti. La situazione resta in evoluzione e si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti o alternative di percorso.
luce verde Lazio Bentrovati Per un incidente traffico rallentato sulla Roma Napoli tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli ancora per incidente code sulla Pontina da Spinaceto a incolonnamenti per lavori sulla via Aurelia tra Castel di Guido e Malagrotta verso Roma si viaggia su una riduzione della sede stradale sempre per lavori in rallentamenti sulla via Appia tra Frattocchie e Albano Laziale nelle due direzioni per lo stesso motivo si rallenta anche sulla via Ardeatina all'altezza del Divino Amore per quanto riguarda il raccordo anulare abbiamo traffico ancora molto intenso con quella tratti in carreggiata interna dalla Casilina allo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Patrizia Prestipino. . Archiviamo le botticelle a Roma e diamo una seconda vita ai cavalli. Quella che meritano: non più sull’asfalto bollente, non più stretti nella morsa del traffico, ma liberi sui prati. Il mio commento nel servizio del TGR Lazio. facebook
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