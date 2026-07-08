Traffico Lazio del 08-07-2026 ore 09 | 30

Notizia in breve

Il traffico sulla A1 tra Ceprano e Pontecorvo, in direzione Napoli, è rallentato a causa di un incidente. Dalle 9:30 si segnalano code e rallentamenti sulla tratta, con traffico congestionato tra i due centri. Nessuna informazione immediata sulla natura dell’incidente o eventuali feriti. La situazione resta in evoluzione e si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti o alternative di percorso.