Traffico Lazio del 07-05-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 del 7 maggio 2026, il servizio di informazione sulla mobilità nella regione Lazio ha segnalato le condizioni del traffico a Roma. Il sistema di gestione del traffico, curato da due enti pubblici, ha fornito aggiornamenti sullo stato delle strade e sui possibili rallentamenti nella capitale. Le informazioni sono state diffuse attraverso il canale ufficiale di Roma servizi per la mobilità e la piattaforma luce verde.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un concorso pubblico alla fiera di Roma difficoltà di circolazione tra le 9:30 alle 13 di oggi è dalle 14:30 e le 18 in tutta l'area circostante ancora oggi e domani dalle 9:30 alle 16 chiusa via Cassia nuova per lavori di potatura tra via Oriolo Romano e via vilfredo Pareto per una voragine si transita su calzata ridotta in via Padre Candido all'altezza di via Angelo vinco lavori fino al 13 maggio comporteranno restringimento di carreggiata sulla via Portuense in prossimità dell'incrocio con via senorbi proseguono i lavori per la realizzazione della Futura tranvia Togliatti all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e via Prenestina con deviazioni per il traffico è possibile difficoltà di circolazione https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 07-05-2026 ore 09:30 Centrale Sport #13 Ashley Cole, Carrarese, Futsal Cesena, Rugby Romagna, Formula 1, Zanardi e volley Notizie correlate Traffico Lazio del 05-05-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità temporaneamente chiuso un albero caduto il tratto di via... Traffico Lazio del 07-03-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo invernale in provincia di Rieti... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Traffico Lazio del 28-04-2026 ore 09 | 30; Traffico Lazio del 29-04-2026 ore 09 | 30; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio intenso il traffico sul Raccordo ... romadailynews.it Traffico Lazio del 06-05-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati un incidente con le traffico sulla A1 Roma Firenze tra Ponzano Romano la diramazione Roma nord verso Roma sempre per incidente ... romadailynews.it #Narcotraffico, blitz tra #Campania e #Lazio - Gli arrestati sono gravemente indiziati di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti - facebook.com facebook