Tra gli eccessi delle sfilate di Parigi Charlotte Casiraghi in jeans e camicia vince con la semplicità

Da fanpage.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le sfilate di Parigi, molte celebrità hanno sfoggiato outfit audaci e vistosi. Tra queste, Charlotte Casiraghi si è presentata con un look semplice, indossando jeans, una camicia e una borsa colorata, al evento di Chanel. La scelta di un abbigliamento minimale si distingue rispetto alle mise più eccentriche viste in città.

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A Parigi si stanno vedendo tanti look stravaganti. Charlotte Casiraghi invece ha scelto la semplicità: jeans, camicia e borsa colorata allo show di Chanel. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Si parla di: Charlotte Casiraghi fatale | camicia a righe jeans e tacchi alla sfilata d’alta moda.

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