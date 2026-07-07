Charlotte Casiraghi ha partecipato alla sfilata Chanel Haute Couture per la stagione autunno-inverno 2026-2027 al Grand Palais. Indossava una camicia a righe, jeans e tacchi. Durante l’evento, ha incontrato Vanessa Paradis e l’ex suocera Carole Bouquet.

Charlotte Casiraghi non poteva mancare alla sfilata Chanel Haute Couture autunno inverno 2026 2027 e allora eccola fare il suo ingresso trionfale al Grand Palais dove ha ritrovato Vanessa Paradis e anche l'ex suocera Carole Bouquet. Charlotte Casiraghi da favola alla sfilata di Chanel Il mondo delle fate ha ispirato la collezione d'alta moda autunno inverno 2026 2027 e Charlotte Casiraghi ha interpretato alla perfezione lo stile, contribuendo a creare un'atmosfera incantata al Grand Palais di Parigi. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlotte Casiraghi fatale: camicia a righe, jeans e tacchi alla sfilata d’alta moda

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