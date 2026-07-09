tra droni e intelligenza artificiale va in scena la scienza degli odori

Un sistema che utilizza droni e intelligenza artificiale per analizzare gli odori è stato presentato come metodo per valutare la salubrità dell’aria e dei luoghi di lavoro. La tecnologia permette di rilevare e misurare gli odori, passando da semplici fastidi a dati concreti sulla qualità dell’ambiente. La sperimentazione si concentra su ambienti di produzione e spazi pubblici, con l’obiettivo di monitorare la presenza di sostanze odorose e migliorare la sicurezza.

Da fastidio a dato. Perché tra ambiente, intelligenza artificiale e salute va in scena la scienza degli odori. E un sistema che permette di misurare salubrità di aria e luoghi di lavoro e produzione. Anche perché le emissioni odorigene sono riconosciute come questione ambientale, tecnica normativa e sociale di primo piano. Un tema, quindi, attuale al centro di NOSE2026, International Conference on Environmental Monitoring of Odours and VOC consesso, giunto alla decima edizione, promosso dall’Aidic e Politecnico di Milano. «Con NOSE2026 l’ingegneria chimica italiana conferma la propria capacità di mettere in dialogo ricerca, innovazione industriale e responsabilità ambientale – commenta Giuseppe Ricci, presidente Aidic, associazione italiana di ingegneria chimica –. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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HALO: High-Altitude Language-Conditioned Monocular Aerial Exploration and Navigation

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