Scienza ecco la prima mappa degli odori | analizzati circa 5,5 milioni di neuroni olfattivi

Per la prima volta è stata creata una mappa dettagliata dei recettori olfattivi nel naso umano, analizzando circa 5,5 milioni di neuroni dedicati all’olfatto. La scoperta rappresenta un passo importante nella comprensione di come il nostro senso dell’olfatto funzioni a livello biologico. La mappa fornisce nuove informazioni sui meccanismi di rilevamento degli odori e potrebbe aprire la strada a studi più approfonditi in questo campo.

Per la prima volta, e’ stata realizzata una mappa dettagliata dei recettori dell’olfatto nel naso, colmando una lacuna storica nella comprensione di questo senso. A riuscirci gli scienziati della Harvard Medical School e del Blavatnik Institute, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Cell per rendere noti i risultati del proprio lavoro. Il team, guidato da Sandeep Datta, ha analizzato circa 5,5 milioni di neuroni olfattivi provenienti da oltre 300 topolini, utilizzando due tecniche avanzate: il sequenziamento a singola cellula (per identificare quali recettori fossero presenti) e la trascrittomica spaziale (per capire dove si trovassero nel naso).🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Il naso non ha più segreti, creata la prima ‘mappa degli odori’(Adnkronos) – Dopo la vista, l'udito e il tatto, adesso anche il naso non avrà più segreti.

A Jesi cantieri aperti su sei opere pubbliche, investimenti per circa 22 milioni di euro. La mappa dei lavoriJESI - Ammontano a 21,8 milioni di euro le risorse investite dall’Amministrazione comunale tra fondi Pnrr e di bilancio per le sei grandi opere...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: MetaMuseo della scienza, il piano parte da Roma: ecco il progetto per lo Smithsonian italiano; Camminare 10mila passi al giorno per stare bene? Per la scienza è un falso mito: ecco quanti minuti servono davvero; Premio Osservatorio Esg, ecco i vincitori della nona edizione; Prima degli alberi: ecco i giganti bizzarri che dominavano la Terra.

A Città della Scienza ecco Aphel, il robot umanoide prima guida museale a CorporeaSi chiama Aphel, il robot umanoide prima guida museale italiana, nuovo arrivato da domani mattina a Città della Scienza, nel Museo Scientifico Interattivo Corporea. Aphel con luci, gesti, sguardi, ... napoli.repubblica.it

A che età si comincia a invecchiare? Ecco la risposta della scienzaCapire quando inizia davvero l'invecchiamento è una domanda che tutti prima o poi si fanno e che incuriosisce anche la scienza. Per anni si è pensato che il processo fosse graduale e continuo lungo ... gazzetta.it

È un enigma da sempre per la scienza: possibile ricadute anche nel campo della Medicina - facebook.com facebook

#Trump ha appena licenziato l'intero National Science Board. Tutti e 22 i membri. Tutti in una volta. Non si tratta solo di un cambio di personale. Si tratta della rimozione di una delle garanzie strutturali che mantengono la #scienza indipendente dal controllo po x.com