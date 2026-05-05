A Conversano la quinta edizione di Lector in Scienza | etica e scienza intelligenza artificiale e trasformazioni sociali

A Conversano si tiene la quinta edizione di Lector in Scienza, un festival dedicato alla divulgazione scientifica. L’evento è promosso dalla Fondazione “Giuseppe Di Vagno” in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Rai Radio3. Il festival ha il sostegno e il patrocinio di Ministero della Cultura e Regione. La manifestazione si focalizza su temi come etica, scienza, intelligenza artificiale e trasformazioni sociali.

Quinta edizione per Lector in Scienza, il festival di divulgazione scientifica promosso e organizzato dalla Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1921)” in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Rai Radio3, con il sostegno e il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate L’intelligenza artificiale entra nel laboratorio: la scienza cambia autoreDalla funzione strumentale alla co-produzione del sapere: l’AI ridefinisce metodo, responsabilità e governance della ricerca di Giovanni Di Trapani... Scienza, così i deepfake radiologici ingannano medici e Intelligenza artificialeLe immagini radiologiche generate dall’intelligenza artificiale sono ormai così realistiche da ingannare sia i radiologi sia gli stessi sistemi di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Torna a Conversano 'Lector in Scienza'; I risultati della Castiglione EcoRun 2026. A Conversano la quinta edizione di Lector in scienza: Ai e società al centro del dibattitoAl via la quinta edizione di Lector in scienza a Conversano. Una tre giorni per dialogare su temi attuali come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e i limiti tra scienza ed etica. trmtv.it Lector in Scienza 2026 a Conversano: tre giorni su etica, IA e futuro delle società digitaliCONVERSANO - Dal 7 al 9 maggio 2026 il Monastero di San Benedetto a Conversano ospita la quinta edizione di Lector in Scienza, il festival di divulgazione scientifica promosso dalla Fondazione Giusep ... giornaledipuglia.com Rifugio Comunale San Francesco-Conversano BA. Paul Fowler · Earth Aria. “Sono ancora io, Tobia…ho tanto bisogno di un amico ” “Forza TOBIA, prima poi qualcuno verrà a prenderti…” Un cane così giovane non può consumarsi tra sbarre e cemento… - facebook.com facebook