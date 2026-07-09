tra case di pregio e privacy custodita

MILANO Palazzine di tre piani immerse nel verde. Un cancello con la scritta "Residenza Filare" a proteggere la privacy di chi ci vive. E gli altri caseggiati gemelli lungo via Bergamo, fino ad arrivare alla rotonda e ai tornelli dello Sporting Club, centro di gravità permanente del complesso residenziale Milano Visconti tirato su negli anni Novanta a Cusago. Era questo il piccolo mondo di Lorella Capano e Filippo Oldani, anche se da queste parti pare che nessuno li conosca: "Qui ci sono nove scale, a malapena ci si incrocia.". Stupore e silenzi. Di sicuro, tutti sanno quello che è successo lunedì a Sanremo: "Ne avete scritto già abbastanza", si indispettiscono alla prima domanda due signore con i cagnolini al guinzaglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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