Praiano case e cemento in area di pregio

A Praiano, sono stati realizzati nuovi terrazzamenti, camminamenti e murature di contenimento in una zona di pregio. Le opere rientrano in interventi di consolidamento e miglioramento delle strutture esistenti. La zona interessata si trova in un'area considerata di valore paesaggistico e architettonico. La realizzazione di queste strutture è stata completata di recente e riguarda interventi di edilizia civile e di ripristino territoriale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovi terrazzamenti, camminamenti, murature di contenimento in calcestruzzo e pietrame nonché un appartamento dalla superficie di circa 100 mq: è quanto il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli mediante personale della Sezione Operativa Navale di Salerno, unitamente a personale della Polizia Locale e Ufficio Tecnico del Comune di Praiano (SA) ha trovato inun’area di circa 2000 mq., in una zona dichiarata di notevole interesse pubblico che è stata sequestrata. All’atto del controllo i militari hanno appurato la presenza di attrezzi e macchinari vari per l’edilizia, ingenti residui di roccia demolita e accumuli di materiali di risulta di vario genere prodotti dall’attività di cantiere ancora in corso.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Praiano, case e cemento in area di pregio Notizie correlate Torre in area agricola di pregio, no di Pellegrino MastellaTempo di lettura: 2 minutiIl consigliere regionale della Campania, Pellegrino Mastella, interviene sulla vicenda relativa alla realizzazione di una... Un nuovo cemento consente alle case di raffreddarsi da soleScienziati dei materiali cinesi mettono a punto un materiale contenente ettringite in grado di riflettere la luce solare ed emettere calore I miei...