Milano capitale dell' immobiliare di lusso in città 9 miliardi di euro in case di pregio | il report
Milano si conferma come il mercato principale per le proprietà di lusso in Italia, con un valore totale degli immobili di circa 9 miliardi di euro. Questa cifra rappresenta il 12% dell'intera offerta di immobili di alta gamma presente nel paese. La città continua a essere al centro degli investimenti nel segmento delle abitazioni di pregio, attirando acquirenti e investitori da diverse parti.
Milano si conferma il principale mercato dell'immobiliare di lusso a Milano, con un valore complessivo degli immobili pari a quasi 9 miliardi di euro: si tratta del 12% dell'intera offerta disponibile e livello nazionale. Sono i dati che emergono dalla quinta edizione dell'Osservatorio del.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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