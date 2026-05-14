Milano capitale dell' immobiliare di lusso in città 9 miliardi di euro in case di pregio | il report

Milano si conferma come il mercato principale per le proprietà di lusso in Italia, con un valore totale degli immobili di circa 9 miliardi di euro. Questa cifra rappresenta il 12% dell'intera offerta di immobili di alta gamma presente nel paese. La città continua a essere al centro degli investimenti nel segmento delle abitazioni di pregio, attirando acquirenti e investitori da diverse parti.

Milano si conferma il principale mercato dell'immobiliare di lusso a Milano, con un valore complessivo degli immobili pari a quasi 9 miliardi di euro: si tratta del 12% dell'intera offerta disponibile e livello nazionale. Sono i dati che emergono dalla quinta edizione dell'Osservatorio del.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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