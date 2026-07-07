Nella quarta tappa del Tour de France, su un percorso di 167 chilometri nel sud della Francia con temperature di 38 gradi, una fuga di circa 20 corridori ha dominato la gara. Pedersen, del team Lidl-Trek, ha conquistato la vittoria, mentre Traen, di Uno-X, ha indossato la maglia gialla, superando Pogacar. I big hanno lasciato spazio alla fuga, mentre Stuyven ha concluso con un risultato insufficiente.

Nel sud infuocato della Francia, con 38 gradi, la quarta tappa del Tour premia due corridori del Nord Europa: fuga di 167 chilometri di una ventina di coraggiosi, i big lasciano fare, vittoria del danese Mads Pedersen (Lidl-Trek) e maglia gialla al norvegese Torstein Traen (Uno-X), che la toglie a Pogacar. Il gruppo chiude a 12’59”. In classifica, Traen comanda adesso con 7’53” su Pogacar e Vingegaard. Non sbaglia niente. Il danese della Lidl-Trek nella seconda e terza tappa era andato in fuga per conquistare il traguardo volante che dà i punti per la classifica della maglia verde. Oggi invece Pedersen attacca per vincere la tappa: una di quelle giornate dure, toste, sfiancanti, che si addicono perfettamente alle sue caratteristiche e qualità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour de France, le pagelle della quarta tappa: Pedersen e Traen, fuga da 8. Stuyven stecca, 5

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