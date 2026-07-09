La settima tappa del Tour si svolge in pianura, con partenza e arrivo in una zona di vigneti vicino a Bordeaux. La fuga di giornata ha coinvolto diversi corridori, ma nessuno è riuscito a scappare definitivamente. La corsa si avvicina alle fasi finali, con i velocisti pronti a sfidarsi nel rettilineo di arrivo. La tappa segue la lunga salita del Tourmalet, conclusa ieri con una vittoria a sorpresa. La gara prosegue con un percorso tutto pianeggiante.

Una bella passeggiata tra i vigneti più nobili verso Bordeaux per riprendersi dalla strabiliante impresa di Pogacar sul Tourmalet. Domani, venerdì 10 luglio, il Tour propone la settima tappa, Hagetmau-Bordeaux, 175,1 km e appena 850 metri di dislivello: una delle giornate più facili, si attende un’altra volata di gruppo, sperando che sia meno accidentata di quella di Pau vinta da Kooij. Il via alle 13.25 con questa classifica: Pogacar in maglia gialla con 2’42” su Vingegaard, 3’27” su Del Toro e 3’30” su Evenepoel. Bordeaux è uno dei traguardi classici del Tour: domani sarà l’82a volta, l’ultima nel 2023 con successo in volata di Jasper Philipsen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, la settima tappa: si torna in pianura, largo ai velocisti

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