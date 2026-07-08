Domani si svolgerà la tappa del Tour de France 2026 da Pau a Gavarnie-Gèdre. La frazione prevede un percorso impegnativo con salite ripide e tratti in quota. La partenza è prevista nel primo pomeriggio, con l’arrivo in serata. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva. Finora le tappe precedenti sono state caratterizzate da scaramucce tra i favoriti, ma ora si attende il primo confronto diretto tra i principali contendenti alla vittoria.

Quelle dei giorni scorsi hanno rappresentato solo semplici scaramucce. Arriva il momento del primo duello titanico tra i candidati alla vittoria finale. Il Tour de France, archiviata l’odierna frazione per i velocisti, si prepara ad affrontare la sesta tappa Pau-Gavarnie-Gèdre di 186,2 chilometri. Chilometraggio elevato, cinque GPM e un dislivello di 4100 m creano tutte le premesse necessarie per assistere a un duello stellare ad alta quota. Sembra quasi scontato affermare che la classifica a fine giornata sarà profondamente ridisegnata nella sua conformazione. PERCORSO. Nella parte iniziale i corridori iniziano ad entrare in temperatura con le scalate di Côte de Loucrup (1,9 chilometri al 7,1%) e Côte de Mauzevin (3 chilometri al 6,8%). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, la tappa di domani Pau-Gavarnie-Gèdre: percorso, orari, tv

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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