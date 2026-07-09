Tour de France 2026 tappa di oggi Pau-Gavarnie-Gèdre | orari tv favoriti C’è il leggendario Tourmalet duello Pogacar-Vingegaard

Notizia in breve

La sesta tappa del Tour de France 2026, da Pau a Gavarnie-Gèdre, si svolge oggi, con arrivo ai Pirenei e il passaggio sul leggendario Tourmalet. La frazione è attesa con grande interesse, con un duello tra Pogacar e Vingegaard previsto lungo il percorso. La tappa include salite impegnative e orari di partenza e arrivo sono stati comunicati, con la trasmissione prevista in diretta televisiva.