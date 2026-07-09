Tour de France 2026 tappa di oggi Pau-Gavarnie-Gèdre | orari tv favoriti C’è il leggendario Tourmalet duello Pogacar-Vingegaard
La sesta tappa del Tour de France 2026, da Pau a Gavarnie-Gèdre, si svolge oggi, con arrivo ai Pirenei e il passaggio sul leggendario Tourmalet. La frazione è attesa con grande interesse, con un duello tra Pogacar e Vingegaard previsto lungo il percorso. La tappa include salite impegnative e orari di partenza e arrivo sono stati comunicati, con la trasmissione prevista in diretta televisiva.
Sesta tappa, una delle più attese della prima parte di questo Tour de France 2026. In scena la prima vera sfida sui Pirenei: andiamo a scoprire nel dettaglio questa frazione con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE 2026 DALLE 12.25 PERCORSO. 186,2 chilometri, da Pau a Gavarnie-Gèdre, 4149 metri di dislivello. Nella parte iniziale i corridori iniziano ad entrare in temperatura con le scalate di Côte de Loucrup (1,9 chilometri al 7,1%) e Côte de Mauzevin (3 chilometri al 6,8%). La gara si scalda nel finale: negli ultimi sessantotto chilometri non ci saranno pause con Col d’Aspin (12 km al 6,5%), il leggendario Col du Tourmalet, ad oltre 2100 metri, con 17,1 chilometri al 7,3% e l’arrivo di Gavarnie-Gèdre (18,7 chilometri al 3,7%). 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: Tappa 6 | Chi può fermare Pogaar Percorso e favoriti
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