Durante la tappa di oggi, il ciclista che indossava la maglia gialla si è staccato dal gruppo principale. La corsa si sta concentrando ora sul tratto impegnativo del Tourmalet, con il percorso che si fa più duro. A metà pomeriggio, si sono persi circa 47 secondi da un concorrente in testa, anche se la gara non è ancora entrata nel suo momento più intenso. La classifica generale continua a cambiare mentre i ciclisti affrontano le salite.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.00 Già 47? persi da Traeen. E la corsa non è ancora entrata nel vivo. 15.59 A tirare il gruppo c’è l’austriaco Grossschartner. 15.59 Pogacar ha ancora 4 gregari, Vingegaard solo 2. Hindley perde contatto. 15.57 10 km alla vetta del Tourmalet. 15.56 Davanti abbiamo il blocco della UAE, poi quello della Visma e poi Evenepoel. 15.56 Traeen ha perso 16? in 200 metri. 15.55 Traeen perde contatto a 10,6 km dal GPM. A questo punto salvare la maglia gialla non sarà semplice. 15.55 Si stacca anche Jorgenson, uomo chiave per Vingegaard. 15.54 Gli ultimi 8 km sono costantemente tra il 9 ed il 10%. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si stacca la maglia gialla. Ora il tratto duro del Tourmalet

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