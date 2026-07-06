Durante la terza tappa del Tour de France 2026, uno dei corridori ha staccato gli altri, conquistando la maglia gialla. La gara si è conclusa senza sorprese, con il vincitore che ha distanziato tutti gli avversari. La classifica generale si è modificata con questa performance, che ha portato il corridore al primo posto. La tappa successiva si svolgerà nella regione dell’Occitania, con un percorso ondulato.

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© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stavolta niente regali! Pogacar stacca tutti e si prende anche la maglia gialla!

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