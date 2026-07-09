Tour de France 2026 | monotonamente sublime Tadej

Notizia in breve

Tadej Pogacar ha vinto la sesta tappa del Tour de France 2026, una frazione lunga 186 chilometri che si è svolta tra Pau e Gavarnie-Gèdre. Il campione del mondo ha trionfato in una tappa che si inserisce nella tradizionale corsa pirenaica. La sua vittoria rappresenta un risultato importante in questa fase della corsa. La tappa si è conclusa con Pogacar davanti, dopo un percorso caratterizzato da salite e discese tipiche della regione.