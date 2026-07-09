Tour de France 2026 | monotonamente sublime Tadej
Tadej Pogacar ha vinto la sesta tappa del Tour de France 2026, una frazione lunga 186 chilometri che si è svolta tra Pau e Gavarnie-Gèdre. Il campione del mondo ha trionfato in una tappa che si inserisce nella tradizionale corsa pirenaica. La sua vittoria rappresenta un risultato importante in questa fase della corsa. La tappa si è conclusa con Pogacar davanti, dopo un percorso caratterizzato da salite e discese tipiche della regione.
Il campione del mondo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha vinto la sesta tappa del 113° Tour de France, la tradizionale cavalcata pirenaica lungo i 186 chilometri che hanno portato i corridori da Pau a Gavarnie-Gèdre. Il fuoriclasse di Komenda ha completato il percorso nel tempo di 4h32”07? precedendo di 2’38” l’eterno rivale, il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), e di 2’57” il compagno di squadra, Isaac Del Toro, il cui terzo posto ha suggellato una giornata trionfale per la compagine emiratina. La nuova classifica generale riproduce l’ordine d’arrivo odierno. Pogacar, in maglia gialla, può vantare un margine di 2’42” sul re pescatore con il messicano terzo a 3’27”. 🔗 Leggi su Tpi.it
Tour de France 2026 Stage 1 Highlights
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