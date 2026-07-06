Tour de France 2026 | arrivano i Pirenei torna a vincere Tadej

Notizia in breve

Il 113° Tour de France ha visto la terza tappa, lunga 195 chilometri, con partenza da Granollers e arrivo in quota nei Pirenei. Tadej Pogacar, atleta del UAE Team Emirates, ha concluso primo. Questa tappa si è svolta in Spagna e ha segnato il ritorno alla vittoria del campione del mondo. La corsa prosegue con i Pirenei come prossima meta.