Tour de France 2026 | arrivano i Pirenei torna a vincere Tadej
Il 113° Tour de France ha visto la terza tappa, lunga 195 chilometri, con partenza da Granollers e arrivo in quota nei Pirenei. Tadej Pogacar, atleta del UAE Team Emirates, ha concluso primo. Questa tappa si è svolta in Spagna e ha segnato il ritorno alla vittoria del campione del mondo. La corsa prosegue con i Pirenei come prossima meta.
Il campione del mondo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha vinto la terza tappa del 113° Tour de France, l’ultima in Spagna, lungo i 195 chilometri da Granollers fino all’arrivo in quota ai 1.794 metri di Les Angles. Lo sloveno ha completato il percorso in 4h45’11” precedendo di due secondi il suo rivale storico, il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), mentre al terzo posto si è classificato il campione olimpico di Tokyo 2021, l’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education Easy Post). In classifica generale, i diarchi sono appaiati con il calcolo dei centesimi di secondo che ha assegnato la maglia gialla al fuoriclasse di Komenda. Dietro, primo tra i mortali, il fiammingo Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) rimane terzo a 23?. 🔗 Leggi su Tpi.it
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