Tossicodipendente tenta di strangolare una sanitaria al Cardarelli di Napoli | sventata la tragedia grazie ai colleghi

Notizia in breve

Un paziente in forte stato di agitazione, dipendente da sostanze, ha tentato di strangolare un’operatrice socio-sanitaria nel reparto di Radiologia di un ospedale a Napoli. L’aggressione è stata fermata dai colleghi intervenuti in tempo. La donna è rimasta illesa. La polizia è stata chiamata sul posto. Il paziente è stato sottoposto a trattamento sanitario e portato in pronto soccorso. Le autorità stanno valutando eventuali azioni legali.