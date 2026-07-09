Tossicodipendente tenta di strangolare una sanitaria al Cardarelli di Napoli | sventata la tragedia grazie ai colleghi
Un paziente in forte stato di agitazione, dipendente da sostanze, ha tentato di strangolare un’operatrice socio-sanitaria nel reparto di Radiologia di un ospedale a Napoli. L’aggressione è stata fermata dai colleghi intervenuti in tempo. La donna è rimasta illesa. La polizia è stata chiamata sul posto. Il paziente è stato sottoposto a trattamento sanitario e portato in pronto soccorso. Le autorità stanno valutando eventuali azioni legali.
Un’operatrice socio-sanitaria, mentre svolgeva il proprio turno di servizio nel reparto di Radiologia all’ospedale Cardarelli di Napoli, è stata aggredita da un paziente in forte stato di agitazione, con problemi di dipendenza, che ha provato a strangolarla. Lo denuncia in una nota il segretario della Sanità pubblica Fp Cgil Campania, Antimo Morlando. “ L’operatrice – spiega la nota – stava eseguendo il consueto trasferimento di alcuni pazienti dal Pronto soccorso alla Radiologia quando, nel transitare nei locali del Pronto Soccorso, è stata improvvisamente affrontata dall’uomo, che ha tentato di strangolarla”. Salvata da colleghi e guardie giurate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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