Genova malato di mente tenta di strangolare una psichiatra | salvata dai colleghi

Un giovane paziente psichiatrico ha tentato di strangolare una psichiatra all’ospedale Villa Scassi di Genova. L’aggressione si è verificata in un reparto del nosocomio, quando l’uomo ha cercato di strangolare la dottoressa. Le guardie giurate presenti sul posto sono intervenute prontamente, riuscendo a bloccare l’uomo e a evitare che la situazione peggiorasse. La psichiatra è rimasta illesa.

Un giovane paziente psichiatrico ha aggredito una psichiatra all'ospedale Villa Scassi di Genova. Da quanto si apprende, l'uomo avrebbe tentato di strangolare la dottoressa, "ma l'intervento delle guardie giurate in servizio ha consentito di contenere la situazione". Gli addetti alla security hanno strappato a stento la donna dalle mani dell'uomo, che le stava stringendo il collo. "Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso", spiega l'ospedale. Il paziente si trova attualmente ancora ricoverato in ospedale, dove è sottoposto agli opportuni accertamenti clinici. L'Azienda "esprime piena solidarietà e... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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