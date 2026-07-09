Torre il ristorante più bello di Milano

Il ristorante Torre, situato tra il sesto e il settimo piano della fondazione Prada a Milano, è riconosciuto come uno dei più eleganti della città. La struttura si distingue per il suo design e la posizione panoramica. Nonostante la sua fama, riceve poca attenzione rispetto ad altri locali di alto livello in città. La sua presenza si inserisce tra le proposte di ristorazione più raffinate di Milano, offrendo un’esperienza di alto livello in un ambiente esclusivo.

Torre, nome proprio di eleganza. Il ristorante tra il sesto e il settimo piano della fondazione Prada è uno dei locali più affascinanti di Milano e a mio giudizio se ne parla fin troppo poco. E’ un luogo ricco di citazioni e vibrazioni, che si riconnette al celebre Four Seasons Restaurant di New York, progettato da Philip Johnson nel 1958, e che nella terrazza triangolare al sesto piano, disegnata dal grande architetto e designer olandese Rem Koolhaas con Chris van Duijn e Federico Pompignoli dello studio OMA, diventa uno spazio magico, che propone uno degli skyline più struggenti di Milano, quello che da Sud, dallo Scalo di Porta Romana in piena trasformazione, guarda da lontano i grattacieli e il resto della città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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