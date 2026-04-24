Il roseto più bello vicino Milano riapre ma solo per pochi weekend | ecco dove andare

A poco più di un’ora da Milano, riapre il roseto più bello della zona, anche se sarà aperto solo per alcuni weekend. Il giardino offre un’ampia varietà di rose, con petali colorati e profumi intensi, oltre a percorsi tra le piante. La visita si svolge in determinati periodi, con orari stabiliti, e l’ingresso è consentito solo in determinate date. È possibile consultare le informazioni ufficiali per dettagli su apertura e prenotazioni.

C’è un posto, a poco più di un’ora da Milano, dove la primavera prende una forma incredibile: petali, profumi e sentieri di un roseto che lascia senza fiato. Un giardino nascosto che per qualche settimana all’anno apre i battenti e si trasforma in una delle mete più ricercate della Lombardia. I posti si esauriscono in fretta, i weekend disponibili sono pochi, e chi lo conosce non smette di tornarci. Se siete alla ricerca di una fuga dalla città che valga davvero la pena, avete trovato la risposta. Un meraviglioso roseto a un’ora da Milano: dove si trova. Dal 1° maggio 2026, i giardini di Castello Quistini a Rovato, nel cuore della Franciacorta, riaprono al pubblico esclusivamente nei fine settimana, e solo fino a metà giugno.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Leggi anche: Sagre in Toscana: è un weekend ricchissimo di appuntamenti, ecco dove andare Leggi anche: Sette sagre in Toscana: dove andare nel weekend. Tante prelibatezze, ecco i menu