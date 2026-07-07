torneo dei rioni semifinali a vernio

Nel torneo dei Rioni di Vernio, sono rimaste tre partite prima della conclusione dell'edizione 2026. Le semifinali si sono svolte recentemente, portando le squadre ancora in gara verso la finalissima. La prossima settimana si saprà quale squadra si aggiudicherà la coppa, con la finale prevista per sabato. La competizione sta entrando nella sua fase finale, con le ultime sfide che decideranno il vincitore.

Mancano solamente tre partite alla fine dell’edizione 2026 del Torneo dei Rioni di Vernio, ormai giunto nella propria fase-clou: sabato prossimo, conosceremo il nome della squadra che alzerà la coppa. E stasera, si parte con la prima semifinale, come sempre all’Amerini: alle 21, si sfideranno Cantagallo e San QuiricoSassetaLa Lama. Nei giorni scorsi si era conclusa la prima fase della competizione di calcio organizzata come di consueto dal Centro Commerciale Naturale Vivere Vernio, con il supporto del Comune di Vernio. E sulla base della classifica, si sono delineati gli abbinamenti della fase ad eliminazione diretta: in testa alla graduatoria, Cantagallo e Montepiano hanno chiuso a 7 punti, ma i cantagallesi hanno conquistato il primo posto in virtù di una miglior differenza reti rispetto ai rivali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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