Torna l' Eredità delle Donne festival della parità di genere

Da quotidiano.net 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 20 al 25 novembre si svolgerà a Milano l’edizione 2023 de L’Eredità delle Donne, il festival dedicato alla promozione della parità di genere. La manifestazione, diretta da Serena Dandini, si svolge ogni anno e si concentra su eventi, incontri e iniziative per sensibilizzare sull’uguaglianza tra uomini e donne. La rassegna si tiene in diverse location della città e coinvolge figure pubbliche e esperti del settore.

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Milano, 9 lug. (askanews) - Torna dal 20 al 25 novembre l'Eredità delle Donne, il festival dedicato alla parità di genere diretto da Serena Dandini. "Paura non avremo" il titolo di questa IX edizione pensata per celebrare il coraggio delle donne. Saranno cinque giorni di incontri, dibattiti, presentazioni di libri con ospiti italiane e internazionali e una grande serata conclusiva condotta da Serena Dandini per celebrare insieme il 25 novembre, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. "La manifestazione è stata adottata dalla regione Emilia Romagna in questo modo ila regione vuole esaltare l'impegno del proprio territorio nei confronti della parità di genere" spiega Francesca Parisini, coordinatrice del programma del festival. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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