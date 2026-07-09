Torna l' Eredità delle Donne festival della parità di genere

Notizia in breve

Dal 20 al 25 novembre si svolgerà a Milano l’edizione 2023 de L’Eredità delle Donne, il festival dedicato alla promozione della parità di genere. La manifestazione, diretta da Serena Dandini, si svolge ogni anno e si concentra su eventi, incontri e iniziative per sensibilizzare sull’uguaglianza tra uomini e donne. La rassegna si tiene in diverse location della città e coinvolge figure pubbliche e esperti del settore.