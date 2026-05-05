Al festival WeWorld di Milano si affronta il tema del corpo delle donne e della parità, ancora lontana da essere raggiunta. La cronaca internazionale di quest’anno riporta numerosi episodi che evidenziano la presenza di discriminazioni e violenze di genere. Il dibattito si concentra sulle questioni legate ai diritti femminili e alle ingiustizie che ancora colpiscono molte donne in diverse parti del mondo.

Mai come quest’anno la cronaca internazionale ci sta dicendo che c’è un bisogno profondo di approcciare le nuove generazioni sui temi della parità di genere, per questo la sedicesima edizione del WeWorld Festival, atteso dal 15 al 17 maggio a BASE Milano, prova a promuovere contenuti che possono essere fruiti anche dai giovanissimi. Tre giorni di talk, mostre, teatro, musica per rimettere al centro dell’attenzione i diritti delle donne e delle nuove generazioni. La chiave di lettura «Il tema di quest’anno è: “Unite e plurali meglio parlarne prima che mai”», ci spiega Greta Nicolini, direttrice artistica e responsabile comunicazione di WeWorldOnlus.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sul corpo delle donne: al festival WeWorld di Milano si torna a parlare di una parità che ancora non c’è

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