È stato annunciato un nuovo progetto dedicato alla promozione della parità di genere attraverso un festival dedicato alle buone pratiche. L’iniziativa si focalizza su temi come i rapporti di lavoro, le istituzioni, la scuola, la ricerca, le imprese, le modalità di cura, i linguaggi e le relazioni sociali. L’obiettivo è sensibilizzare e diffondere pratiche che favoriscano un mondo più aperto alle donne.

La parità di genere sempre più principio chiave nei rapporti di lavoro, nelle istituzioni, nella scuola, nella ricerca, nell’impresa, nella cura, nei linguaggi e nelle relazioni sociali. Non a caso l’Umbria dedica un Festival internazionale, giunto alla seconda edizione, a questa pratica che deve entrare nella pratica quotidiana di tutti. L’evento, in programma dal 4 al 9 maggio, è stato presentato ieri dalla governatrice Stefania Proietti, dalla presidente dell’Assemblea legislativa Sarah Bistocchi, dal vicepresidente della Regione Tommaso Bori, dal segretario generale della Camera di Commercio dell’Umbria Federico Sisti, dal direttore di Rai Umbria Giovanni Parapini e dalla coordinatrice del Festival Giuseppina Bonerba.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parità di genere, c’è il progetto . Un Festival delle buone pratiche per un mondo più aperto alle donne

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