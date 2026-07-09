torna la strafossone di corsa nel borgo

Notizia in breve

Domenica 12 luglio si svolge la 21ª edizione della Strafossone, corsa podistica nel borgo di Carrara. L’evento, tra le principali manifestazioni sportive della zona, coinvolge atleti di diverse età e livelli. La gara si svolge nel centro storico e nelle zone circostanti, con partenza e arrivo nel cuore del paese. Sono previste diverse distanze e categorie, con iscrizioni aperte fino al giorno prima della competizione. La manifestazione è organizzata da un’associazione sportiva locale.