Torna la Strafossone di corsa nel borgo
Domenica 12 luglio si svolge la 21ª edizione della Strafossone, corsa podistica nel borgo di Carrara. L’evento, tra le principali manifestazioni sportive della zona, coinvolge atleti di diverse età e livelli. La gara si svolge nel centro storico e nelle zone circostanti, con partenza e arrivo nel cuore del paese. Sono previste diverse distanze e categorie, con iscrizioni aperte fino al giorno prima della competizione. La manifestazione è organizzata da un’associazione sportiva locale.
Carrara, 9 luglio 2026 – Domenica 12 luglio nel cuore del territorio apuano torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate podistica. La 21ª Strafossone riporterà centinaia di podisti sulle strade del borgo di Fossone, proponendo un tracciato di poco meno di 9 chilometri completamente pianeggiante, ideale sia per chi è alla ricerca del proprio miglior tempo sia per chi desidera vivere una mattinata di sport in uno scenario ricco di fascino. Il ritrovo è fissato presso il Campo Sportivo di Fossone, punto di partenza di una manifestazione che negli anni è cresciuta fino a diventare un riferimento per il podismo toscano e non solo. La... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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