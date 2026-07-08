Roma, 8 lug. (askanews) - Dal 10 al 12 luglio 2026, il borgo medievale di Bracciano si trasforma di nuovo nella capitale italiana del gioco di ruolo: "Roll!Fest - Il Festival del Gioco di Ruolo" torna con una seconda edizione con oltre 100 eventi, 70 tavoli da gioco, più di 100 espositori, 6 mostre, decine di anteprime editoriali e più di 80 ospiti italiani e internazionali. Con questa edizione il festival, che ha come sfondo il Castello Orsini-Odescalchi, punta a rafforzare la sua vocazione di "più grande evento italiano tematico legato al Gioco di Ruolo e al fantastico". Il festival unisce l'esperienza di gioco agli approfondimenti culturali, agli ospiti, alle aree di vendita, fino agli spettacoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nel borgo medievale di Bracciano torna la magia del "Roll! Fest"

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