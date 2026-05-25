nasce la sassi run prima edizione della corsa nel borgo

Notizia in breve

La prima edizione della Sassi Run si terrà nel borgo di Sassi di Molazzana, in provincia di Lucca. La corsa si svolgerà il 25 maggio 2023, coinvolgendo i partecipanti in un percorso attraverso le strade e i sentieri del piccolo centro storico. L’evento, organizzato per la prima volta, vedrà atleti e appassionati correre tra le case in pietra e le vie caratteristiche del borgo.