Nasce la Sassi Run prima edizione della corsa nel borgo
La prima edizione della Sassi Run si terrà nel borgo di Sassi di Molazzana, in provincia di Lucca. La corsa si svolgerà il 25 maggio 2023, coinvolgendo i partecipanti in un percorso attraverso le strade e i sentieri del piccolo centro storico. L’evento, organizzato per la prima volta, vedrà atleti e appassionati correre tra le case in pietra e le vie caratteristiche del borgo.
Molazzana (Lucca), 25 maggio 20256 – Sarà il suggestivo borgo di Sassi di Molazzana ad ospitare la prima edizione della “Sassi Run”, manifestazione podistica competitiva sulla distanza di Km 10,800 organizzata dal GS Orecchiella Garfagnana, realtà da anni impegnata nella valorizzazione del territorio attraverso lo sport. Sassi, piccolo paese arroccato sulle alture della Garfagnana, domina dall’alto uno scenografico sperone roccioso sotto il quale scorre il torrente Torrita Secca. Un luogo ricco di fascino, storia e tradizioni che, grazie a questa iniziativa, torna ad essere vissuto anche attraverso la corsa podistica. L’evento rappresenta... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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