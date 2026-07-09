torna la guerra dei mondi

La tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran si riaccende, con il coinvolgimento diretto di Washington e Tel Aviv. La questione rimane aperta e si sviluppa in due puntate, mentre le nazioni europee non sono coinvolte direttamente. La situazione si inserisce in un contesto di relazioni internazionali tese, senza che siano stati annunciati interventi o interventi militari europei. La sequenza degli eventi si svolge in modo continuativo, senza variazioni significative.

Usa vs Europa Riprende la guerra dei mondi tra Stati uniti, Israele e Iran e gli europei saranno ancora spettatori? Usa vs Europa Riprende la guerra dei mondi tra Stati uniti, Israele e Iran e gli europei saranno ancora spettatori? Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Riprende la guerra dei mondi tra Stati uniti, Israele e Iran e gli europei saranno ancora spettatori? Mondi così distanti è difficile immaginarli. Mentre a Jamkaran, vicino alla città santa di Qom, sfilava la bara di Ali Khamenei nel luogo dove nel nono secolo... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Ero lì quando è iniziata la Seconda Guerra Mondiale

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