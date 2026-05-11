Un film considerato tra i peggiori dell'ultimo anno ha fatto parlare di sé dopo che il produttore ha dichiarato che preferisce essere primo su Amazon piuttosto che ricevere buone recensioni. La pellicola, molto criticata dalla stampa e dal pubblico, ha ottenuto risultati deludenti sia al botteghino che nelle valutazioni online. Questa posizione ha sollevato discussioni sulla strategia di promozione e sulla percezione del successo nel settore cinematografico.

Il film è considerato uno dei peggiori dell'ultima annata cinematografica ed è stato anche insignito dei Razzie Awards durante l'ultima stagione dei premi Timur Bekmambetov, regista di Mercy con Chris Pratt uscito quest'anno, ha approfittato di una sessione di domande e risposte su Reddit per promuovere il suo nuovo ruolo di produttore in LifeHack e rispondere alle domande sul film La guerra dei mondi dello scorso anno. L'adattamento per Prime Video del romanzo di H.G. Wells, con Ice Cube nel ruolo principale, è stato ampiamente stroncato dalla critica, ottenendo un misero 4% su Rotten Tomatoes e aggiudicandosi cinque Razzie Awards, tra cui quello per il peggior film.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La guerra dei mondi, il produttore: "Meglio primo su Amazon che avere buone recensioni"

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