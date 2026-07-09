Torna a Lugo la ’24 ore di calcio non stop’

La 21esima edizione della ’24 Ore di Calcio Non Stop’ si svolge domani e sabato sul campo comunale Enea Faccani nel quartiere Stuoie di Lugo. La maratona calcistica, aperta a tutti, durerà 24 ore di fila. L’evento coinvolge giocatori di diverse età, volontari e spettatori, creando un’atmosfera di socialità e solidarietà. La manifestazione si svolge senza interruzioni, con partite consecutive e attività di supporto.

Una maratona calcistica aperta a tutti, fra gioco, volontariato, socialità e solidarietà. Stiamo parlando della ‘24 Ore di Calcio Non Stop’, la cui 21esima edizione si svolgerà domani (venerdì 10) e sabato 11 sul campo comunale Enea Faccani nel quartiere Stuoie di Lugo. Sarà la prima ‘maratona’ gestita dal nuovo Baracca Lugo, la società nata dalla fusione tra Pol. Lugo 1982 e Sporting Lugo PSA. La manifestazione gode anche del sostegno di Stuoie Sport e Società, Gli Amici di Pablo e della Uisp, oltre che del Patrocinio del Comune di Lugo. Il calcio d’inizio è fissato per le 20 di domani. Le partite proseguiranno fino alla giornata successiva... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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