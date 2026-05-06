Sciopero bus a Firenze | stop di 24 ore domenica 10 maggio Le fasce garantite

Domenica 10 maggio 2026, il servizio di trasporto pubblico urbano a Firenze potrebbe subire variazioni a causa di uno sciopero di 24 ore indetto dai sindacati Cobas Lavoro Privat. L'agitazione riguarda i lavoratori di Autolinee Toscane e potrebbe portare a cancellazioni o ritardi nelle corse. Sono previste fasce di garanzia per assicurare i servizi essenziali durante l'intera giornata.

Il servizio sarà garantito in due fasce orarie, tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29 Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 24 ore da Cobas Lavoro Privato per Firenze Urbano del 14022025 fu del 23,53%. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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