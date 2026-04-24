Venerdì 24 aprile si terrà uno sciopero di otto ore nel trasporto pubblico locale di Milano, con possibili disagi sulle linee di autobus, tram e metropolitane. L'agitazione coinvolge diverse compagnie e potrebbe comportare variazioni o cancellazioni delle corse durante la giornata. Le autorità hanno comunicato le fasce orarie di garanzia e invitano i cittadini a pianificare gli spostamenti con anticipo.

Oggi venerdì 24 aprile è previsto uno sciopero del trasporto pubblico locale a Milano che potrebbe avere impatti sulla mobilità in città. L’agitazione, indetta dal sindacato Confial Trasporti, riguarda l’intero gruppo Atm e coinvolge metropolitana, autobus e tram. La conferma è arrivata direttamente dall’azienda di trasporto milanese, che ha informato gli utenti attraverso una comunicazione ufficiale. L’iniziativa si inserisce nel calendario degli scioperi segnalati anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e prevede una durata complessiva di otto ore. Gli orari garantiti e le fasce a rischio. Durante la giornata del 24 aprile, il servizio non sarà uniforme.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero Atm Milano 24 aprile: stop di 8 ore, orari e linee a rischio

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Panoramica sull’argomento

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Atm, domani a Milano sciopero in programma dalle 8.45 alle 15. Proclamato dal sindacato Confial Trasporti #ANSA x.com

SCIOPERO TRASPORTI – MILANO 24 APRILE Venerdì 24 aprile il sindacato Confial Trasporti ha proclamato uno sciopero che coinvolgerà il servizio ATM Milano. Orari: -Linee metro, bus e tram non garantite dalle 8:45 alle 15:00 -Servizio regolare dopo le 15 - facebook.com facebook