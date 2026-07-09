Tommaso Carcani va al Carpi Così il Tau cambia volto

Tommaso Carcani, attaccante del Tau Altopascio e capocannoniere del girone E di serie D con 19 reti e 5 assist nella scorsa stagione, si trasferisce al Carpi, squadra di serie C. La sua firma rappresenta un cambiamento importante per la formazione emiliana, che si rinforza in attacco. La notizia è stata annunciata ufficialmente, senza dettagli sui termini contrattuali o sulla durata dell’accordo.

Tommaso Carcani al Carpi in serie C. Il bomber del Tau Altopascio, capocannoniere del girone E di serie D nella passata stagione (19 reti e 5 assist), giocherà nella formazione emiliana. Una firmato un contratto di due anni, con opzione per il terzo con i modenesi. Quindi niente Lucchese, come qualcuno aveva ipotizzato. L’attaccante ex Altopascio sarà a disposizione di mister Stefano Cassani, curiosamente il figlio di una icona del ciclismo, come l’ex Ct della Nazionale azzurra delle due ruote a pedale, Davide Cassani. Il direttore sportivo amaranto Giovanni Maneschi era stato chiaro e ha mantenuto la filosofia del club del presidente Semplicioni: non opporsi alla cessione dei giocatori che hanno richieste in C, nei professionisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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