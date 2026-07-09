Tom Hanks compie 70 anni | da Forrest Gump a Cast Away i suoi 10 film migliori

Thomas Jeffrey Hanks nasce il 9 luglio 1956 al Mount Diablo Hospital di Concord, in California, da un’infermiera e da un cuoco itinerante che discendeva dal 16º Presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln. I suoi genitori divorziarono quando lui aveva, appena, 4 anni. Dopo gli studi di recitazione teatrale all'Università statale della California di Sacramento, Hanks debutta nella sitcom della Abc, Henry e Kip, incentrata su due pubblicitari single (l’altro era Peter Scolari) in difficoltà nel loro settore, che si fingono donne per poter vivere in un appartamento riservato alle sole inquiline. Il vero e proprio esordio cinematografico avviene nel 1984, nella comedia romantica a tinte fantasy, Splash - Una sirena a Manhattan di Ron Howard; il film fa impazzire pubblico e critica, lanciando Hanks nel mondo di Hollywood. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Tom Hanks 70 anos

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