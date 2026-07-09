L’attore statunitense ha compiuto 70 anni. È noto per la sua passione per il caffè, che ha condiviso pubblicamente, e per la parentela con un ex presidente. Ha stretto un’amicizia con un celebre musicista, frequentandolo da anni. È considerato uno dei volti più riconoscibili del cinema americano, simbolo di valori e identità nazionali. La sua carriera include numerosi ruoli di rilievo e riconoscimenti internazionali.

Gli americani non hanno dubbi: Tom Hanks è il volto più rappresentativo del Paese; la figura che incarna a pieno i valori, i principi e l’identità a stelle e strisce. A dirlo sono i risultati di un sondaggio lanciato dal Daily Mail in occasione delle celebrazioni per i 250 anni dell’Indipendenza. Il risultato arriva in un momento personale importante per l'attore che oggi, 9 luglio,compie 70 anni. Da“Splash” a “Un amico straordinario”. Nell'immaginario collettivo Tom Hanks è un simbolo del cinema hollywoodiano. Apparso per la prima volta sul piccolo schermo nella serie televisiva "Henry e Kip”, l’attore ha esordito al cinema nel 1984 con “Splash- Una sirena a Manhattan”,diretto da Ron Howard, pellicola che ha contribuito a lanciare definitivamente la sua carriera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tom Hanks compie 70 anni, 5 curiosità sull’attore: il caffè, la parentela con Lincoln, l’amicizia con Springsteen

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Tanti auguri a Tom Hanks che oggi compie 70 anni! - X x.com

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