tom hanks assomiglia ai suoi personaggi

Un attore di Hollywood, oggi settantenne, è stato riconosciuto per la somiglianza tra il suo volto e i personaggi che interpreta. Questi ruoli sono spesso caratterizzati da caratteristiche gentili e affabili. La sua immagine pubblica e il suo atteggiamento sono stati descritti come coerenti con le qualità dei personaggi che interpreta sul grande schermo. La sua carriera si è sviluppata nel corso di diversi decenni, consolidando la sua fama internazionale.

Che sono spesso gentili e affabili, qualità riconosciute anche fuori dal set a uno dei più importanti attori di Hollywood, oggi settantenne In oltre 45 anni di carriera si è definito una sorta di canone dei personaggi-di-Tom-Hanks, che ha alcuni capisaldi: Forrest Gump, l’uomo dal basso quoziente intellettivo ma dalla grande bontà d’animo protagonista dell’omonimo film di Robert Zemeckis; o Viktor Navorski, il paziente e onesto viaggiatore che rimane bloccato nell’aeroporto in The Terminal; o ancora Paul Edgecomb, la guardia carceraria buona e compassionevole verso i detenuti del Miglio Verde. Personaggi che esercitano gentilezza e si fanno amare, le cose che succedono anche con Hanks, come testimoniano molti aneddoti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Tom Hanks Impressions Are ABSOLUTELY INSANE

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