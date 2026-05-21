Tom Hanks torna a raccontare la Seconda guerra mondiale

Da ilgiornale.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attore noto per le sue interpretazioni sul grande schermo ha deciso di condividere nuovamente le sue riflessioni sulla Seconda guerra mondiale. In passato, aveva parlato di come, da giovane, gli adulti che conosceva vivessero un senso di vuoto e incertezza, con il tempo che sembrava sospeso. Ora, attraverso le sue testimonianze, ha voluto offrire una prospettiva personale su quel periodo storico, evidenziando le emozioni e le sensazioni vissute durante quei momenti difficili.

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«Quando ero un ragazzo tutti gli adulti attorno a me avevano una cosa in comune, un vuoto nelle loro vite in cui ogni cosa appariva incerta e il tempo stesso sembrava essersi fermato. Quando ne parlavano la chiamavano semplicemente la guerra, per sei cupi anni il mondo era in fiamme.». Inizia così, con le parole di Tom Hanks la serie in venti episodi World War II che sarà in onda da martedì 26 maggio alle 22, in esclusiva e in prima tv assoluta, a su History Channel ed in streaming su Now. Non solo in Italia, sarà un lancio globale in 200 territori e in 40 lingue, raggiungendo quasi 400 milioni di case nel mondo. I venti episodi, prodotti da... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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