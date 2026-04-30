La voce storica di Woody ha fornito una spiegazione 'scientifica' alla calvizie del cowboy svelata dal trailer del film Pixar. Parlare di calvizie è un'"esagerazione" secondo Tom Hanks, voce storica di Woody. Il trailer di Toy Story 5 non ha lasciato scampo al povero cowboy, svelando che gli anni sono passati anche per lui, vista l'acconciatura 'diradata'. Ma la star che gli dà voce in originale ci tiene a precisare che woody non è calvo, bensì "consumato", visto che è fatto di plastica. Parlando dell'imminente uscita del quinto capitolo dell'amatissima saga DisneyPixar, in arrivo nei cinema italiani il 17 giugno, l'attore premio Oscar ha messo i puntini sulle i riguardo ai cambiamenti fisici del suo personaggio.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Toy Story 5, Tom Hanks: "Woody non è calvo, è 'consumato'"

Toy Story 5 | Why is Woody Bald in Toy Story 5

Notizie correlate

Woody calvo in *Toy Story 5*: la chiazza svela una sfida digitaleWoody Calvo: La Chiazza nel Nuovo Trailer di *Toy Story 5* e il Significato Nascosto Il ritorno di Woody sul grande schermo in *Toy Story 5* ha...

Toy Story 5, perché Woody è "calvo" nel trailer del nuovo film della saga?Nelle ultime ore è approdato in streaming il trailer del quinto film di uno dei franchise più amati della Pixar, dedicato ancora una volta al mondo...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Toy Story 5 infrangerà una storica tradizione del franchise; Toy Story 5 (2026); Toy Story 5, per il regista un sesto film è possibile: Ecco perché; Jack Black: Toy Story 3 era il finale perfetto, poi Pixar ha rovinato tutto con Toy Story 4.

Toy Story 5: Tom Hanks rivela il suo primo giorno sul setLa star premio Oscar e voce originale di Woody ha svelato ai fan di aver iniziato a lavorare al quinto film della famosa saga Pixar. Tom Hanks ha ingolosito i fan di Toy Story pubblicando un post sui ... movieplayer.it

Toy Story 5, Tom Hanks è in sala doppiaggio: Primo giorno di lavoro per un certo film!Toy Story 5 è uno dei progetti più attesi dagli amanti dei film Pixar e di recente Tom Hanks, doppiatore di Woody, ha annunciato di aver iniziato a registrare i suoi dialoghi. Tom Hanks ha confermato ... comingsoon.it

Una foto ufficiale da Toy Story 5 - facebook.com facebook