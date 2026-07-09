TNA | Rich Swann rinnova il contratto

Rich Swann ha firmato un nuovo contratto con la federazione di wrestling TNA. L’ex campione mondiale continuerà a competere nella federazione, anche se non sono stati divulgati né la durata né i termini economici dell’accordo. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla stessa federazione, senza ulteriori dettagli sui termini del rinnovo.

Rich Swann continuerà la sua avventura in TNA Wrestling. L’ex campione mondiale della federazione ha infatti firmato un nuovo contratto, anche se al momento non sono stati resi noti né la durata dell’accordo né i dettagli economici. Intervistato dal Daily Star, Swann ha spiegato le ragioni che lo hanno convinto a prolungare la sua permanenza in TNA. Rich Swann: “La TNA è esattamente dove dovrebbe essere”. “ Credo davvero in questa compagnia. Mi sento benissimo. Penso che la TNA sia esattamente dove dovrebbe essere in questo momento. Stiamo offrendo grandi spettacoli ogni giovedì sera e sono felice di farne parte. Sono qui dal 2018 e avere questo ruolo è fantastico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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