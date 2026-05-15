TNA | Indi Hartwell rinnova il proprio contratto

Durante un confronto tra Daria Rae e Santino Marella, l'ex campione Intercontinental della WWE ha annunciato che Indi Hartwell ha rinnovato il proprio contratto. La notizia è stata comunicata nel corso del dialogo, senza ulteriori dettagli sulla durata o le condizioni dell’accordo. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento, ma l’annuncio ha attirato l’attenzione degli appassionati di wrestling presenti all’evento. La questione rimane al centro dell’attenzione tra i fan e gli addetti ai lavori.

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Durante un confronto verbale sempre inerente i conflitti di ruolo tra Daria Rae e Santino Marella, proprio l’ex campione Intercontinental della WWE ha svelati un interessante aggiornamento. Stando alle parole del DOA della federazione di Nashville, Indi Hartwell ha rinnovato il suo contratto con la Total NonStop Action Wrestling. Seppur non abbia ancora vinto cinture in TNA, ora più che mai sarà curioso seguire il suo rinnovato percorso nella compagnia. Bastano 5 secondi: scegli Zona Wrestling come fonte preferita su Google e seguici su Google News. Adam Copeland:”Non c’è un conto alla rovescia ufficiale, ma la mia carriera sta per finire”. AEW: The New Day in arrivo? Cresce il pressing interno per Kingston e Woods 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TNA: Indi Hartwell rinnova il proprio contratto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento WWE: Dexter Lumis pronto al ritorno? Il video criptico con Indi Hartwell rivela una data precisaDexter Lumis ha appena lanciato un messaggio chiarissimo sul suo ritorno nel wrestling… usando un paio di forbici e Indi Hartwell per farlo. BPER rinnova il proprio impegno al fianco della pallavolo italianaBPER conferma e rafforza il proprio sostegno alla pallavolo rinnovando la partnership fino al 2028 con FIPAV in qualità di banca ufficiale della...