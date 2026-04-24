iMPACT 23.042026 – Mike Santana vs Rich Swann

Il 23 aprile 2026 si tiene un evento di wrestling con diverse sfide in programma. Tra queste, Bear Bronson affronta Nic Nemeth, con un punteggio di 2,5 su 5. Durante la serata si verificano numerose interferenze e colpi sporchi da parte del System, che influenzano l’andamento delle lotte. La serata comprende anche il match tra Mike Santana e Rich Swann, senza ulteriori dettagli sugli esiti.

BEAR BRONSON vs NIC NEMETH (2,5 5) Le svariate interferenze e colpi sporchi del System vengono resi vani grazie alle interferenze, prima di KC Navarro e poi di Ryan Nemeth, i quali divengono fondamentali per la figura di Nic, che quindi vince e fa infuriare tutta la stable, come ben visibile anche nell’intervista backstage post-match. VINCITORE: NIC NEMETH BACKSTAGE: Dopo aver visto il confronto verbale tra ELIJAH e Frankie Kazarian, dal quale viene sancito un Walk With ELIJAH match per la prossima settimana tra i due, vediamo prima un intervista a Rich Swann decisamente carico per il main event che lo attende questa sera, poi EC3 riapre alla sfida contro Eric Young dato il capitolo ormai aperto tra i due sin da Rebellion.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - iMPACT 23.04.2026 – Mike Santana vs Rich Swann

Mike Santana vs Rich Swann | TNA IMPACT! 23.4.2026

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