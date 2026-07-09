Titoli di coda per Bennacer al Milan | vicina la risoluzione contrattuale vola in Qatar
Bennacer lascia il Milan, vicina la risoluzione del contratto. Il centrocampista si trasferirà in Qatar, dopo aver giocato con il club per diverse stagioni. La trattativa tra le parti è in fase avanzata, con l’accordo sulla rescissione ormai definito. La società sta lavorando per formalizzare il trasferimento, mentre il giocatore si prepara a partire. Nessun dettaglio sui tempi ufficiali, ma la conclusione sembra imminente.
Giorni roventi per il calciomercato del Milan: oltre ai grandi acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila, la concentrazione è rivolta alle uscite. Il primo a lasciare Milanello è Ismaël Bennacer che, dopo le ultime esperienze all’estero, ha deciso di rescindere il proprio contratto con il Diavolo – in scadenza nel 2027 – e avventurarsi nel campionato qatariota, tra le file dell’ Al-Shamal. Bennacer in direzione Qatar. Punto di riferimento del centrocampo rossonero sotto la guida di Stefano Pioli e uno dei protagonisti assoluti dello storico Scudetto del 2022, nel corso degli ultimi anni l’algerino non è più riuscito a ritrovare lo smalto del passato, complici i vari infortuni a alcune prestazioni sottotono. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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