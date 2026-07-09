Titoli di coda per Bennacer al Milan | vicina la risoluzione contrattuale vola in Qatar

Da milanzone.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Bennacer lascia il Milan, vicina la risoluzione del contratto. Il centrocampista si trasferirà in Qatar, dopo aver giocato con il club per diverse stagioni. La trattativa tra le parti è in fase avanzata, con l’accordo sulla rescissione ormai definito. La società sta lavorando per formalizzare il trasferimento, mentre il giocatore si prepara a partire. Nessun dettaglio sui tempi ufficiali, ma la conclusione sembra imminente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giorni roventi per il calciomercato del Milan: oltre ai grandi acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila, la concentrazione è rivolta alle uscite. Il primo a lasciare Milanello è Ismaël Bennacer che, dopo le ultime esperienze all’estero, ha deciso di rescindere il proprio contratto con il Diavolo – in scadenza nel 2027 – e avventurarsi nel campionato qatariota, tra le file dell’ Al-Shamal. Bennacer in direzione Qatar. Punto di riferimento del centrocampo rossonero sotto la guida di Stefano Pioli e uno dei protagonisti assoluti dello storico Scudetto del 2022, nel corso degli ultimi anni l’algerino non è più riuscito a ritrovare lo smalto del passato, complici i vari infortuni a alcune prestazioni sottotono. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Milan, indiscrezione dal Qatar: Bennacer verso l'Al-ShamalIsmael Bennacer è a Doha per completare le pratiche finali del trasferimento all'Al-Shamal.

L’allenatore lascerà Pesaro. La Vis e Stellone ai titoli di coda. Pronta la risoluzione del contrattoL’allenatore della squadra di Pesaro ha deciso di lasciare il suo incarico, con la società pronta a risolvere il contratto.

Temi più discussi: ‘Backrooms’, arriva al cinema una nuova versione con 16 minuti in più; Farinetti e il Grand Tour Italia, ultima svolta o titoli di coda?; Veronese: Verificare se Pnrr ha creato lavoro di qualità per donne, giovani e Sud; Videogiochi impossibili: ecco perché non sono mai arrivato alla fine.

titoli di titoli di coda perNVIDIA Shield TV ai titoli di coda: il modello base sparisce dai negoziIl lettore multimediale con design cilindrico risulta esaurito presso quasi tutti i rivenditori, mentre Shield TV Pro continua a essere regolarmente in vendita. multiplayer.it

titoli di titoli di coda perCaccia sesta generazione, il progetto di Germania, Francia e Spagna ai titoli di coda. Giorni di incertezza per il GcapMarrone (Iai) sullo stop al Future Combat Air System: L’intento di cooperare sui droni e sul cloud relativo al caccia lascia il tempo che trova. Se come sembra probabile Londra manterrà gli impegni p ... ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web